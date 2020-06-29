МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении предварительного согласия на покупку проекта "Совесть" у Qiwi, следует из сообщения ведомства.

В середине июня Qiwi объявила о продаже Совкомбанку портфеля карт "Совесть" балансовой стоимостью около 9 миллиардов рублей (чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей). Как отмечалось в совместном пресс-релизе, ожидается, что убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5 миллиарда рублей.

"В ФАС России 18.06.2020 поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению ПАО "Совкомбанк" (место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46; основной вид деятельности – банковская деятельность) активов "Киви банк" (АО) (место нахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1; основной вид деятельности – банковская деятельность) на сумму 10 128 095 000 рублей, что по состоянию на 01.04.2020 составляет 20,1% балансовой стоимости активов ПАО "Совкомбанк", — говорится в сообщении ведомства.

Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты его получения.