МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС выпускает голосового помощника "Марвин", который на первом этапе будет работать в смартфонах на iOS и Android через приложение "МТС Марвин", а также в портативных "умных" колонках МТС, говорится в сообщении компании.

В МТС уточнили РИА Новости, что скачать приложение и пользоваться голосовым помощником "Марвин" можно уже начиная с 18.00 понедельника. Продажи колонок начнутся позднее. Первую партию из нескольких тысяч умных колонок МТС и элементов умного дома (ламп, реагирующих на голосовые команды) смогут приобрести за символический 1 рубль абоненты, которые много лет пользуются комплексом услуг МТС. Это будут абоненты МТС в Москве, отобранные случайным образом, они получат специальное приглашение.

"Навыки "Марвина" позволяют планировать день, устанавливая напоминания и будильники, искать нужную информацию в интернете, узнавать о погоде, новостях и курсе валют, управлять системой умного дома и использовать еще несколько десятков полезных функций. В ближайшее время планируется расширить список функций возможностью голосовых вызовов на номера любых абонентов сотовой связи, интеграцией с ТВ-приставками, новыми датчиками системы умного дома и еще целым рядом сервисов и устройств", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что музыка и аудиокниги будут доступны владельцам колонки после подключения подписки "Марвин Колонка+", которая в течение шести месяцев предоставляется бесплатно. Также в приложении "МТС Марвин" можно оформить премиум-подписку на прослушивание музыки в сервисе "Звук". Абоненты МТС, которые используют приложения "МТС Music" или "МТС Библиотека", оплачивая их со счета мобильного телефона, могут получать этот контент через "умную" колонку и управлять им голосовыми командами без дополнительных подписок.

Колонка оснащена шестью микрофонами, которые действуют в радиусе до 6 метров. Устройство поддерживает стандарты подключений Wi-Fi, ZigBee, Air Play, Bluetooth EDR, и может работать автономно от аккумулятора.

"Виртуальные ассистенты набирают популярность по всему миру, как в контексте личного использования, так и для взаимодействия с сервисами и пространствами. Мы создали "Марвина", который "живет" в вашем смартфоне, умной колонке, других форм-факторах… Базовая версия "Марвина" позволяет познакомиться с голосовым управлением на самых популярных функциях, таких как включение музыки или управление освещением в доме. В дальнейшем мы планируем интегрировать виртуального ассистента в другие сервисы МТС и существенно расширить функционал умной колонки", — приводятся в сообщении слова директора Центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера.