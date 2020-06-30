МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Существуют две группы поддельных сайтов — фишинговые и мошеннические. Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно проверяйте на сайте всю информацию и все детали – неровности, отзывы, качество дизайна, оформление, совпадает ли адрес юридического лица с адресом интернет-магазина, совпадают ли владельцы. Все это подскажет вам, реальный это сайт или нет, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

По его словам, фишинговые сайты дублируют визуальную составляющую уже существующих сайтов, допустим, сайта популярного интернет-магазина или же банка. "Как правило, такие сайты всегда можно распознать по адресу и по каким-то мелким моментам: ошибкам в тексте, неправильному упоминанию юрлица, отсутствию формы обратной связи, отсутствию ссылки на это доменное имя на оригинальном сайте, отсутствию в поисковой выдаче достаточной информации и так далее. Подобные сайты могут собирать персональные данные граждан, паспортные данные или же это может быть сервис, который просит произвести оплату сразу в онлайне. Если вы в первый раз зашли на этот сайт, лучше перепроверьте — как минимум необходимо вбить в поисковой строке юрлицо и посмотреть, что там будет отображаться”, — советует эксперт.

Вторая группа – это мошеннические сайты, которые не привязываются к существующим брендам, а просто пытаются “быть похожими” на легальный бизнес – это могут быть интернет-магазины очень популярных товаров, но при этом стоимость товаров, которую они предлагают, будет настолько выгодной, что у вас может возникнуть желание немедленно их оплатить и ждать доставку. Также это может быть сервис по оформлению определенных льгот или иных услуг для граждан.

"Как правило, такие сайты можно распознать по следующим параметрам: прежде всего необходимо проверить, есть ли сертификат безопасности у доменного имени. Cтоимость такого сертификата начинается от 600 рублей, но мошенники, создавая огромное количество таких сайтов-заглушек, предпочитают на него не тратиться. Также проверьте адрес – имейл, "живой" почтовый адрес, телефон — насколько информация соответствует действительности, насколько вероятно, что по этому адресу есть такой магазин, что по указанному телефону есть соответствующие службы, сервис, знают ли они, что оказывается такая услуга. Обычно мошенники копируют адреса, телефоны c других сайтов”, — уточнил Щельцин.

По его словам, также можно проверить IP-адрес сайта через контроль доменных имен. Надо указать доменное имя в проверке в разных сервисах (или через сервис проверки доменных имен, или проверки сайтов) – так вы увидите сервер, где расположен хостинг проверяемого сайта. Если хостинг сайта находится в России, то, скорее всего, это реальный сайт, если нет, то высока вероятность того, что сайт является мошенническим.

Дело в том, что коммуникация по киберпреступности между странами настроена немобильно, и, для того чтобы, допустим, вернуть 100 тысяч рублей и выяснить, кто именно их украл, имея при себе доменное имя сайта, необходимо будет делать запрос в иностранную службу — в Европу, в южные страны или Америку, чтобы те предоставили данные о владельце хостинга, разместившем этот домен, пояснил эксперт.

Он советует также обращать внимание на доменное имя. Если это.ru, то этот вариант зарегистрирован у профессиональных регистраторов. Профессиональные регистраторы – это Ru-Center, r01.ru reg.ru – компании, которые дорожат своей репутацией и своим бизнесом, регистрируют сайты именно там.

И самый главный момент – важно подвергать сомнению всю информацию, которую вы видите в интернете. Если человек видит вызывающее подозрение предложение купить дорогой современный телефон последней модели со скидкой в 40% — подумайте сначала головой, а возможно ли такое физически – наверное, нет. В погоне за максимальной скидкой, вы можете потерять свои средства, предупредил Щельцин.