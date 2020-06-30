МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смартфона начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A. Как заявили разработчики, Новые гаджеты будут функционировать на операционной системе Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11 (с последующим обновлением до MIUI 12).

Оба телефона имеют 6,53-дюймовый дисплей формата HD+. рарешение экрана — 1600 × 720 пикселей.

Применяется панель Dot Drop с небольшим вырезом для фронтальной 5-мегапиксельной камеры.

Если говорить отдельно по каждой модели, то в Redmi 9C установлен процессор MediaTek Helio G35: это восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, а также графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Телефон оснащен тройной основной камерой с сенсорами 13, 5 и 2 млн пикселей.

Что касается Redmi 9A, то он, в свою очередь, располагает чипом MediaTek Helio G25: восемь ядер Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, а также ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. По задней панели расположена одинарная 13-мегапиксельная камера.

Оба гаджета оснащены 2 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x RAM, а также флеш-накопителем eMMC 5.1 вместимостью 32 Гбайт. У устройств есть слоты для карт microSD, а также FM-тюнер, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5. Еще одно новшество — приёмник GPS/ГЛОНАСС.

На версии Redmi 9C есть дактилоскопический сканер и инфракрасный порт.

Что касается зарядки, то питание устройства получают от мощного аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч.

О цене: Redmi 9C будет стоить $100, Redmi 9A — около $80.