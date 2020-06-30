МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ продлевает еще на полгода — до 31 декабря — эксперимент по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, эксперимент не будет распространяться на мобильный доступ в интернет, заявил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Инициатива проекта "Доступный интернет" — бесплатного доступа по всей территории страны к социально значимым отечественным интернет-сервисам — принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам. В перечне ресурсов содержится 371 такой ресурс. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии сайтов, на которых не будет трансляции потокового видео.

"Продлеваем его (эксперимент — ред.) до 31 декабря. Список (социально значимых сайтов, участвующих в проекте — ред.) тоже будет корректироваться в процессе", — сказал Шадаев.

Отвечая на вопрос, будет ли включен в эксперимент бесплатный доступ через мобильный интернет, министр сказал: "Нет, я думаю, что пока нет".