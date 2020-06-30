МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Персональные данные россиян, которые собирались для оформления пропусков в регионах в период режима самоизоляции, удалены в регионах, где отменен пропускной режим, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Минкомсвязь в апреле выпустила приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", которое позволяло заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода, а также заполнить анкету регистрации лицам, подлежащим постановке на карантин, и ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля при прибытии в РФ. Приложение действовало только для регионов, в Москве было разработано собственное решение.

По словам Шадаева, в регионах, где отменен пропускной режим, все собранные для оформления пропусков данные, удалены.

"Мы все удалили", — сказал Шадаев.