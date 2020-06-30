МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мобильное приложение, которое в рамках эксперимента планируется использовать вместо бумажного паспорта, в дальнейшем сможет включить в себя студенческие билеты и социальные карты, рассказал журналистам глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Минкомсвязь в мае подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

"Мы планируем, что это будет универсальный идентификатор там, где можно заменить это все (документы — ред.) QR-кодом и прямым доступом к системе. Там будет много… Мы считаем, что, возможно, студенческий там будет, возможно — зачетка, возможно — социальные карты", — сказал министр.

"Мы это называем мобильное идентификационное приложение, мобильный идентификатор гражданина — просто мы пытаемся сделать так, чтобы вы в 9 случаях из 10 не доставали свой паспорт и вы могли обойтись телефоном. В данном случае мы говорим о том, что это, как сейчас у нас работает система оплаты через телефон — у вас есть карточка, но вам проще и удобнее оплачивать через телефон. Поэтому здесь то же самое", — отметил Шадаев.

По его словам, Минкомсвязь хотела бы до конца года запустить этот проект. "Мы бы хотели, чтобы до конца этого года это приложение хотя бы в пилотном регионе заработало. Мы технически к этому готовы, надо просто запускаться, а потом будем дополнять", — сказал министр, добавив, что Минкомсвязь хотела бы запустить пилотный проект в Москве.