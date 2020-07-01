МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ поддержала бы открытие офиса Telegram в России, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

По словам министра, у него нет данных, планирует ли основатель мессенджера Павел Дуров открыть офис Telegram в РФ.

"Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.