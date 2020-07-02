МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Обновление на смартфон иногда можно и не устанавливать, определенные новшества не всегда хороши по той причине, что они часто бывают "сырыми". Однако надо понимать, что их установка позволяет устранить недочеты, мешающие полноценной работе устройства, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

“В принципе можно иногда не устанавливать обновление на смартфон, но если мы берем совокупно все приложения, то, безусловно, обновления делаются для нашего блага — это устранение недочетов, “дырок”, через которые можно получить проблемы, с точки зрения вирусов или не-работы в полноценном режиме тех или иных приложений”, — добавил он.

Однако определенные новшества не всегда хороши по той причине, что они часто бывают “сырыми”. Обновления операционной системы бывают обязательными, а бывают и необязательными.

"Лучше их устанавливать, конечно, через определенный промежуток времени после появления приложения, чтобы в случае выявления каких-то недочетов — были случаи, когда после обновления не включался смартфон, постоянно “съедал” аккумулятор с большей скоростью – то лучше этот период начать через несколько дней или неделю, чтобы обеспечить непрерывную работу своего устройства”, — отметил эксперт.

Если же речь идет о дополнительном приложении, то, по словам Кускова, каждая компания, выпускающая приложение, стремится к тому чтобы сделать его “максимально интересным и лучшим”. Понятно, что в первых версиях достичь этого невозможно, поэтому компании постоянно делают обновления.

Эксперт также отметил, что среднестатистический пользователь смартфона на своих экранах держит порядка ста приложений, а использует же на постоянной основе в основном лишь 8-9 приложений, при этом на сто приложений за неделю появляется не менее 25 обновлений, которые необходимо произвести.