МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Разработчик тестов для оценки персонала Ontarget (входит в Detech Group) не ставит своей целью блокировку YouTube в России, однако намерен отстаивать права на созданные им материалы, рассказала РИА Новости основатель и управляющий партнер Detech Group Светлана Симоненко.

В начале февраля ООО "Онтаргет" подало в Московский городской суд иск о защите авторских прав к Google LLC. Судебное заседание по делу назначено на 2 июля. Иск касается защиты исключительных прав на видеоролик по тестам, разработанным Ontarget, который был размещен на YouTube. В компании сообщили РИА Новости, что подали иск о блокировке YouTube на территории России.

"Поскольку незаконное размещение наших тестов в открытом доступе негативно влияет на бизнес, мы хотим добиться того, чтобы незаконно размещаемый контент автоматически или, во всяком случае, оперативно удалялся. У нас нет задачи заблокировать сервис, которым пользуются миллионы россиян. Но мы считаем верным отстаивать в суде свое законное право как правообладателя", — сказала Симоненко.

Она рассказала, что в 2018 году сотрудник Detech случайно обнаружил тесты Ontarget на YouTube и со своего личного аккаунта попросил службу поддержки сервиса удалить их, однако через неделю эти тесты были обнаружены на видеохостинге снова.

"Оказалось, что пользователь, разместивший ролик, заверил YouTube, что имеет права на этот контент, и он был восстановлен с его слов. Нашему сотруднику предложили подать на разместившего ролик в суд и прислать в техподдержку документ, подтверждающий старт судебной процедуры", — отметила собеседник агентства. После этого, продолжила она, компания обратилась в суд — это было в 2018 году, и тот иск Ontarget выиграла.

Симоненко сообщила, Google частично выполнил предписания суда, однако в начале 2020 года компания снова обнаружила свой авторский контент на YouTube. "Поскольку компанией Google решение суда не исполняется, мы вынуждены были повторно обратиться в суд, чтобы наш контент больше не появлялся на ресурсе YouTube", — пояснила она.

По ее словам, доступ к ролику, о котором идет речь в иске, заблокирован с территории РФ, но сам ролик не удален. "К сожалению, за все время конфликта выйти на обсуждение ситуации с представителями компании Google не удалось, и нам остается лишь продолжать двигаться в рамках судебной процедуры", — сказала собеседник РИА Новости. В компании Google воздержались от комментариев РИА Новости относительно иска.