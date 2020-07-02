МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Корейский производитель гаджетов Samsung случайно обнародовал свой новый телефон дизайн Galaxy Note20 Ultra.

Новые качественные снимки смартфона были опубликованы на российском и украинском официальных сайтах Samsung.

Напомним, что линейка Galaxy Note20 еще не была представлена производителем официально.

Что касается инсайдерской информации, то источники сообщают, что на опубликованных снимках — новая топовая модель Note20 Ultra.

Дизайн нового гаджета на рендере сильно похож на утечки, которыми ранее делился информатор OnLeaks.

На фото видно, что новый смартфон оснащен достаточно крупными модулями основной камеры и новой расцветкой под названием Mystic Bronze.

Официальная презентация устройства компания-производитель наметила на 5 августа. Его должны показать на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.