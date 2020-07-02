МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Число DDoS-атак в Рунете в период самоизоляции (март-май) вырос в пять раз в годовом выражении, говорится в исследовании "Ростелекома".





"В сравнении с январем 2020 года в марте количество атак увеличилось на 56%, а в апреле, на который пришелся пик хакерской активности, — уже на 88%. При этом годом ранее динамика не была столь выраженной, а количество атак из месяца в месяц оставалось примерно одинаковым", — говорится в документе.





При этом мощность и сложность атак заметно снизились: в большинстве случаев злоумышленники прибегали к простым и легкодоступным инструментам, мощность таких DDoS-атак не превышала 3 Гб/с, а для их проведения использовались незащищенные серверы с доступом в интернет. "Это может означать, что в отчетный период за DDoS в большинстве случаев стояли скорее "хакеры-любители", чем профессионалы", — пишут эксперты.

Наибольший объем атак в марте-мае пришелся на сектор онлайн-торговли (31%), далее следуют госсектор (21% атак), финансовая сфера (17%), телеком (15%), образование (9%) и игровой сегмент (7%). "В пиковый период – в апреле – интерес хакеров к образовательным ресурсам (в том числе различным электронным дневникам, сайтам с проверочными работами, площадками для онлайн-уроков и т.п.) вырос в 5,5 раз по отношению к марту и в 17 раз по отношению к январю 2020 года. Если вспомнить, что "мусорный" трафик отправляли в основном "хакеры-любители", можно предположить, что в этом случае за DDoS стояли школьники, которые хотели сорвать учебный процесс", — отмечают эксперты.





"За пять месяцев 2020 года объем интернет-трафика на сети "Ростелекома" увеличился примерно на 20%, что подтолкнуло злоумышленников к активным действиям. Самым сложным для владельцев онлайн-ресурсов стал апрель, когда в России действовал жесткий режим самоизоляции. В мае интенсивность DDoS постепенно начала спадать. Этот тренд сохранится некоторое время и дальше, но возврата к "доковидным" значениям, скорее всего, ожидать не стоит, так как карантин дал мощный толчок для перевода бизнес-процессов в интернет и пропорционального роста активности киберпреступников", – заявил руководитель группы развития сервисов защиты web-приложений направления кибербезопасности "Ростелеком"