МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Домашние устройства россиян стали более уязвимы к киберугрозам, говорится в исследовании компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты.

Исследование основано на данных из сети обнаружения угроз Avast с 8 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года. В этот отчет включены данные из стран, территорий и регионов с размером выборки не менее 10 тысяч домашних компьютеров, принадлежащих рядовым пользователям, которые сталкивались с угрозами в течение месяца. Под "продвинутыми" эксперты указывают новые, ранее не замеченные киберугрозы.

"В России вероятность того, что домашнее устройство столкнется с угрозой любого типа, за год увеличилась на 7,7%, с 20,36% до 21,93%. Россияне с вероятностью 9,90% столкнулись с продвинутой угрозой — этот показатель увеличился на 47,5% по сравнению с предыдущим годом, где коэффициент риска составлял 6,71%", — пишут эксперты.

При этом такая тенденция отмечается не только в России, но и в целом в мире, отмечается в результатах исследования. Вероятность того, что домашние устройства столкнутся с любым типом вредоносных программ для ПК, в мире равна 25,6% в 2019 году (20,1% — в 2018 году). Шанс получения продвинутых угроз составляет 6,7% (годом ранее — 5,6%).

"Наши отчеты за 2020 год показывают, что риск столкнуться с угрозой увеличился для всех устройств по всему миру. Количество подключенных устройств продолжает заметно увеличиваться. Также этот отчет показывает, что компьютеры остаются уязвимыми — а они составляют важную часть цепочки атак. Киберпреступники создают угрозы, которые эксплуатируют действия пользователей. Они пользуются потенциальным отсутствием осведомленности о базовых правилах кибербезопасности — а значит, большинству людей жизненно важно установить решение безопасности на каждое устройство". — прокомментировал специалист по информационной безопасности компании Avast Луис Корронс.