МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Предложение Минкомсвязи РФ по объединению федеральных проектов "Искусственный интеллект" и "Цифровые технологии" может привести к сокращению бюджета на проект по ИИ и помешать развитию искусственного интеллекта в России, говорится в протоколе заседания профильной рабочей группы АНО "Цифровая экономика", который есть в распоряжении РИА Новости.

Заседание рабочей группы прошло 5 июня, протокол был подготовлен 9 июня. На встрече обсуждалось предложение Минкомсвязи России объединить проект "Искусственный интеллект" с проектом "Цифровые технологии". Инициатива ведомства связана с отсутствием специализированного характера предлагаемых мер поддержки развития технологий ИИ, значительным секвестированием бюджета по нацпрограммам и другими причинами.

Согласно документу, ряд участников рабочей группы выступили против инициативы Минкомсвязи. "В финале хотелось бы убрать упоминание об объединенном проекте, так как в таком формате задачи проекта теряются", — приводится в протоколе замечание директора по взаимодействию с госорганами "ABBYY Россия" Ольги Минаевой.

"Объединение федпроектов "Цифровые технологии" и "Искусственный интеллект" не было поддержано. Развитие искусственного интеллекта требует более широкого круга инструментов, чем включает в себя федпроект "Цифровые технологии". Это связано с большим количеством задач по развитию искусственного интеллекта и определенных национальной стратегией развития ИИ, утвержденных указом президента РФ", — рассказал РИА Новости заместитель гендиректора, директор по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

Федеральный проект "Искусственный интеллект" был разработан во исполнение указа президента РФ Владимира Путина и соответствует целям утвержденной президентом в октябре 2019 года национальной стратегии развития ИИ до 2030 года: обеспечение роста благосостояния и качества жизни россиян, нацбезопасности и правопорядка; достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области искусственного интеллекта.

Проект насчитывает более 40 задач. На их достижение до 2024 года планируется направить 89,69 миллиарда рублей бюджетных средств.