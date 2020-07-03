МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Корейский производитель LG Electronics планирует уже в следующем 2021 году представить первый смартфон, оборудованный гибким скручивающимся дисплеем.

Как сообщают источники, близкие к ходу работ, новый гаджет создаётся в рамках инициативы с кодовым названием B Project.

Уже организовано производство прототипов необычного устройства. Для проведения всесторонних тестов будут изготовлены от 1000 до 2000 экземпляров смартфона.

Пока информации о характеристиках смартфона практически нет.

Известно только, что скручивающийся экран компания изготавливает по технологии органических светодиодов (OLED).

При разработке нового устройства участвовали специалисты китайской компании BOE.

Также стали известны ближайшие планы компании LG по выпуску других смартфонов: во втором полугодии текущего 2020 года намечена презентация флагманского аппарата под названием Horizontal.

В новом 2021-м пройдет презентация устройства с названием Rainbow.