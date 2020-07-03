ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл — ПРАЙМ. Часть жителей Сахалина и Курил осталась в пятницу без интернета из-за аварии у магистрального оператора "Ростелекома", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Отключение произошло во второй половине дня. Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе, лишив в результате связи с материком. На место происшествия сразу же выехали специалисты, сейчас они еще продолжают работу", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время работа интернета на Сахалине частично восстановлена, полностью с последствиями аварии компания обещает справиться в течение пятницы.