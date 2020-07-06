МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Mail.ru Group (MRG) покупает 18,31% образовательного сервиса SkillFactory, после чего получит опцион на покупку дополнительных акций, говорится в сообщении интернет-холдинга.

Сумма покупки и детали опциона не раскрываются. Но отмечается, что основатели и топ-менеджмент SkillFactory останутся его акционерами и продолжат управлять компанией, а сам сервис присоединится к образовательной экосистеме Mail.ru Group, в которую уже входят онлайн-университеты GeekBrains и Skillbox и школа программирования для детей "Алгоритмика".

"Наша цель — чтобы любой человек, который хочет сменить профессию, повысить уровень или наработать конкретный цифровой навык, мог это сделать под руководством самых лучших преподавателей. И мы рады, что теперь с нами SkillFactory и их опыт в обучении специалистов по "большим данным". Это самый крупный проект в этой сфере по числу студентов, и мы надеемся, что вместе сможем сделать его еще масштабнее", — приводятся в сообщении слова генерального директора MRG Бориса Добродеева.

Компания SkillFactory одновременно развивает несколько брендов: школу Data Science и программирования SkillFactory (обучение специалистов в области Data Science, Machine Learning, аналитики, веб-разработки и управления IT-продуктами), школу Contented (обучение в сфере дизайна и креативных профессий, девять курсов и специализаций) и проект InternetCollege.ru (обучение основам цифровых профессий).

SkillFactory — лидер сегмента обучения Data Science на российском рынке по обороту и количеству студентов и входит в рейтинг РБК топ-35 крупнейших EdTech-компаний России. По итогам прошлого года выручка SkillFactory составила 185 миллионов рублей. В месяц в трех школах SkillFactory осваивают новые навыки около 75 тысяч человек.