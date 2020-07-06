МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Ростелекома" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании.

"Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме: по привилегированным акциям типа А ПАО "Ростелеком" в размере 5 рублей на одну акцию, по обыкновенным акциям ПАО "Ростелеком" в размере 5 рублей на одну акцию", — говорится в сообщении.

Совокупная сумма выплат по всем привилегированным и обыкновенным акциям "Ростелеком" может составить 17,463 миллиарда рублей. Годовое общее собрание акционеров пройдет 7 августа в заочной форме.

В марте президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что менеджмент компании будет рекомендовать дивиденды по итогам 2019 года в размере 5 рублей на обыкновенную акцию.

Совет директоров "Ростелекома" утвердил список кандидатов в новый состав совета для избрания на годовом собрании акционеров, говорится в сообщении компании.

Впервые в совет директоров "Ростелекома" номинированы вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава ВТБ Андрей Костин. На 11 мест в совете предложено 11 кандидатов.