МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Пользователи платформы "Яндекс.Дзен" столкнулись со сбоем некоторых функций, технические специалисты сервиса работают над устранением проблем.

В "Яндекс.Дзене" появилось уведомление, что временно могут не работать некоторые функции. В частности, недоступны комментарии к публикациям, обнаружил корреспондент РИА Новости.

"Была обнаружена локальная проблема с некоторым функционалом на платформе. Сейчас инцидент обнаружен и находится в работе. В ближайшее время работа этих функций будет восстановлена. Важно, что "Дзен" работает в штатном режиме", — сказали в пресс-службе "Яндекс.Дзен".