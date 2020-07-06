МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Россияне должны предупреждать банки, в которых обслуживаются, о смене номера мобильного телефона, поскольку ситуацией могут воспользоваться мошенники, получив доступ к интернет-банкингу предыдущего владельца номера, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Если меняете номер мобильного телефона, сообщите об этом банку — есть риск, что ваши старые данные попадут новому владельцу сим-карты", — посоветовал Сачков.

"Кроме того, чтобы мошенники не могли перевыпустить вашу сим-карту и перепривязать к ней ваш интернет-банкинг, напишите в отделении у сотового оператора заявление, ограничивающее смену сим-карты без вашего участия (например, по доверенности). Уточните, что будет делать ваш банк в случае перевыпуска сим-карты", — добавил он.

Интернет-банкинг является одной из наиболее популярных у россиян дистанционных банковских услуг. Через него пользователь может быстро получить доступ к своим счетам и операциям, провести оплату товаров и услуг, а также перевести денежные средства на другие счета.