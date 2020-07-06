МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Генеральным директором объединенной розничной сети группы компаний "Ростелеком" назначен Денис Голещихин, с 2017 года возглавлявший "Tele2 Ретейл", говорится в сообщении "Ростелекома".

"Ростелеком" в середине марта завершил сделку по консолидации 100% сотового оператора Tele2, купив 55% в нем у консорциума инвесторов во главе с ВТБ. В мае глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что "Ростелеком" и Tele2 объединят свои розничные сети в единое юрлицо, чтобы проводить единую политику оптимизации.

Как говорится в сообщении "Ростелекома", объединенная розница создается на базе ООО "Ростелеком — Розничные системы" (РРС — дочерняя компания "Ростелекома"). "В результате синергии "Ростелеком" и Tele2 улучшат операционные и финансовые показатели в ритейле, добьются более гибкой управляемости и выведут качество сервиса на новый уровень", — рассчитывают в компании.

Ранее занимавший должность руководителя РРС Денис Ильин остается в компании в должности заместителя генерального директора и продолжит принимать активное участие в ключевых бизнес-процессах сети. Председателем обновленного совета директоров РРС избран директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.

"Объединенная команда во главе с Денисом Голещихиным сосредоточится на улучшении операционных и финансовых показателей сети, совершенствовании клиентского сервиса и внедрении инновационных подходов к развитию ритейла. Все успешные практики обеих сетей будут сохранены и взаимодополнены. Команда займется разработкой и реализацией стратегии развития сети, совершенствованием программы для привлечения партнеров, запуском новых услуг и поиском перспективных областей для развития продаж", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается в сообщении, необходимо минимизировать влияние пандемии на бизнес: первоочередные задачи — увеличение продаж и обеспечение оптимального баланса затрат на дистрибуцию.

С самого начала работы в России Tele2 развивала сеть с помощью партнеров по модели франчайзинга. Этот подход к развитию ритейла останется неизменным: объединенная розница продолжит работать на основе доказавшей свою эффективность модели. Розничные точки Tele2 и "Ростелекома" продолжат работу с сохранением своих брендов. Розничная сеть "Ростелекома" насчитывает более 800 центров продаж и обслуживания, Tele2 — более 3,3 тысячи точек продаж.