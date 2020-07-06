МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Минфин и Минкомсвязь РФ обсуждают возможность отмены льгот по НДС на продажу ПО только для зарубежных IT-компаний, сообщили РИА Новости информированные источники.

"Прорабатывается вопрос отмены льгот по НДС только для зарубежных компаний", — сказал источник в правительственных кругах.

Источник на рынке IT рассказал, что Минфин обсуждает этот вопрос с Минкомсвязью, а также рабочей группой, куда входят представители российских софтверных компаний и эксперты рынка. "Обсуждается с рядом экспертов, входящих в эту рабочую группу", — сказал он.

В Минкомсвязи РФ воздержались от комментариев.

Президент РФ 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.

Минкомсвязь РФ предлагала компенсировать выпадающие доходы бюджета от налогового маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта. Взамен отмены льгот по НДС Минкомсвязь предлагала выделять на постоянной основе финансовую помощь российским разработчикам ПО, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения.

На прошлой неделе глава Минкомсвязи Максут Шадаев говорил, что финального решения по поводу отмены льгот по НДС пока нет, идут обсуждения, вопрос может решиться в ближайшее время. При этом министр выражал уверенность в том, что возможная отмена льгот на уплату НДС на продажу программного обеспечения не отразится на положении российских разработчиков и стоимости продаваемого ими софта.