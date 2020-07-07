МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. С каждым днем распознать, кто звонит с незнакомого номера, становится все сложнее. Однако понять, что на том конце провода находятся злоумышленники, можно в ходе разговора с ними. Так как все виды мошенничества связаны с банковской деятельностью: попытками проведения безналичного платежа, получения доступа к банковскому счету, скорее всего вас попросят сообщить информацию, связанную с безналичными платежами, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Если позвонивший вам сотрудник банка просит осуществить какие-либо действия для блокировки карты или отмены банковской операции (назвать номер карты, кодовое слово, реквизиты, CVV, код из СМС), то вы должны понять, что разговариваете с мошенником", — говорит эксперт.

У реальных сотрудников банка есть все полномочия, чтобы заблокировать карту клиента или произвести другие операции без его ведома. "В том случае, если вы стали потенциальной жертвой злоумышленников, необходимо прервать разговор, а затем самостоятельно позвонить по официальному номеру банка для утончения информацию о недавнем звонке", — советует Сизов.

Он также отметил, что мошенники могут представиться не только сотрудниками банка. Очень часто злоумышленники выдают себя за сотрудников интернет-магазинов, компаний сферы услуг, разработчиками мобильных приложений – просят продиктовать код из СМС, перевести предоплату за что-либо.

"Большое количество звонков от хакеров россиянам поступало, когда президент назначил выплаты на детей в условиях пандемии – злоумышленники просили сообщить им данные карты якобы для перечисления денег. Этот пример говорит о том, как быстро мошенники встраиваются в информационное пространство", — заключил Сизов.