МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Власти США хотят рассмотреть возможность запрета работы на территории страны китайского популярного приложения TikTok. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Майкл Помпео в эфире Fox News.

Ведущая канала отмечает, что в Соединенных Штатах насчитывается свыше 30 млн пользователей TikTok. Она спросила госсекретаря о том, не рассматривают ни власти страны вслед за Индией запретить работу этой соцсети. Она также назвала это приложение "занимающееся пропагандой, передавая данные пользователей Пекину".

"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос. Что по поводу китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры" — подчеркнул Помпео.

Он также напомнил о китайских компаниях Huawei и ZTE. Их Вашингтон ранее объявил угрозой для национальной безопасности США,

Напомним, что Индия 29 июня заблокировала на своей территории 59 мобильных приложений, которые были разработаны в Китае, в том числе — сервис TikTok, так как он "пагубно влиял на суверенитет и безопасность страны".