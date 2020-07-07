МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft хочет избавиться от популярной функции "система" в "панели управления". Это делается, чтобы пользователи полностью перешли на приложение "Настройки", которые впервые появились в Windows 8.

В настоящее время в пункте "система" содержится основная информация о компьютере (ПК)включая: данные об операционной системе, процессоре и оперативной памяти, быстрые ссылки на сайты поддержки и так далее.

При входе в этот раздел в последней сборке Windows 10 Build 20161 для разработчиков будет установлена переадресация в приложение "Настройки"

Впервые приложение "Настройки" появилось с запуском Windows 8, его сразу подвергли критике за излишнюю упрощённость и сокращённый вид, если сравнивать с прошлыми инструментами Windows.

Но за прошедшее время приложение "Настройки" разработчики доработали и в современных версиях Windows 10 оно стало намного полезнее.

Эксперты отрасли считают, что такое нововведение от компании-производителя пользователями будет встречено негативно. Однако это будет позже: большое обновление, которое намечено на 2021 год, все еще сохранит "Панель управления" в Windows 10.