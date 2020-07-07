МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. США и Россия стали лидерами по числу утечек в прошлом году, причем в РФ в сеть чаще всего попадали персональные данные и платежная информация, говорится в исследовании компании InfoWatch.

По данным экспертов, в России за прошедший год произошло 395 случаев утечки информации из компаний и госорганов, в результате было скомпрометировано более 172 миллионов записей персональных данных и платежной информации. По сравнению с 2018 годом число утечек выросло на 46%, а количество записей скомпрометированной пользовательской информации — более чем в 6 раз.

"По числу утечек Россия седьмой год подряд занимает второе место в мировом распределении (после США), в стране чаще всего "утекают" персональные данные и платежная информация — на эти типы данных приходится 87,3% утечек, случившихся в 2019 году", — говорится в документе. При этом более половины объема скомпрометированных данных приходится на один инцидент: из-за ошибки в настройках сервера оператора фискальных данных "Дримкас" в сеть попали свыше 90 миллионов записей, содержащих сведения о юридических и физических лицах.

Чаще всего данные "утекали" через сеть и бумажную документацию — 53,4% и 17,5% случаев соответственно. Более 10% данных сливается через сервисы мгновенных сообщений (голос, текст, видео). В 72,1% случаев виновными в утечке информации оказались рядовые сотрудники компаний, в 4,6% случаев — топ-менеджмент организаций, в 18,4% – хакеры и неизвестные лица.

"Практически все российские утечки объемом свыше 1 миллиона записей связаны с попаданием в открытый доступ крупных баз данных, предположительно, из-за ошибок технического персонала при настройке удаленного доступа к хранилищам информации", — отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов Андрей Арсентьев.

По мнению экспертов, число утечек данных в России вырастет по итогам 2020 года. "С учётом принятых весной 2020 года поправок в нормативно-правовые акты, связанные с дистанционным предоставлением услуг, а также скачкообразным ростом количества удалённо работающих сотрудников следует ожидать роста утечек через электронные каналы за счет снижения доли бумажного документооборота", — говорится в исследовании.