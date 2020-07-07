МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Американский сервис видеоконференций Zoom приостанавливает рассмотрение запросов властей Гонконга на предоставление личных данных жителей этого специального административного района на фоне принятого Китаем закона о национальной безопасности, сообщает новостной портал Hong Kong Free Press со ссылкой на представителя компании.

"Zoom поддерживает свободный и открытый обмен мыслями и идеями. Мы гордимся тем, что содействуем содержательным разговорам и профессиональному сотрудничеству по всему миру. Мы активно отслеживаем события в специальном административном районе Гонконг, в том числе любые потенциальные рекомендации со стороны правительства США. Мы приостановили обработку любых запросов данных из специального административного района Гонконг и связанных с ним", — заявил порталу представитель Zoom.

Как сообщает агентство Рейтер, социальная сеть Linkedin также приостанавливает обработку запросов от правоохранительных органов Гонконга.

Ранее новостной портал Hong Kong Free Press сообщил, что Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности. Затем WhatsApp, Facebook и Twitter сообщили, что пока не будут предоставлять личные данные гонконгцев правоохранителям. Google вслед за Twitter и Facebook также приостановил выдачу данных властям Гонконга.

На фоне введения закона о нацбезопасности жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.