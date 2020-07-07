МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Система отслеживания контактировавших с больными COVID-19 не обрабатывала персональные данные граждан, это подтверждено заключением Роскомнадзора, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, слова которого передала пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала систему отслеживания тех, кто контактировал с больными коронавирусом, на основе данных их сотовых телефонов отслеживания геолокации. Система будет отслеживать, какие абоненты сотовой связи были рядом с больным, и наблюдать за их перемещением по геолокации.

"Важно, что в рамках обмена информацией персональные данные не обрабатывались, об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)", — заявил Иванов.

Детали системы были описаны в проекте приказа Минкомсвязи, который устанавливает регламент информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами Минкомсвязи, Минздрава, МВД, Росгвардии, оперативными штабами субъектов РФ и операторами сотовой связи — МТС, "Мегафон", "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), Tele2 и ООО "Екатеринбург-2000" (бренд Motiv).

"Мы опубликовали подробный регламент для формализации временного порядка взаимодействия госорганов и субъектов, который действовал в режиме карантина и самоизоляции, и повышения уровня информированности граждан и обеспечения прозрачности процедуры для населения. В рамках этого регламента власти на основе данных геолокации от операторов связи обменивались информацией об абонентах и их перемещении для предотвращения распространения коронавируса", — заявил Иванов.

По словам замминистра, в дальнейшем система может быть использована при возникновении новых очагов коронавируса и борьбы с ним. "В условиях сезона отпусков, перемещения большого количества граждан документ также поможет госорганам и субъектам быть готовыми в случае необходимости использовать систему для купирования возможных очагов возникновения коронавируса", — заявил замглавы Минкомсвязи РФ.