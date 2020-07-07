МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. МВД России подтвердило, что закрыло уголовное дело в отношении основателей Nginx — бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который поддерживает работу 400 миллионов сайтов по всему миру. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре ведомства.

"Уголовное дело, возбужденное 4 декабря 2019 года по факту нарушения авторских прав ООО "Рамблер Интернет холдинг" при разработке программного обеспечения Nginx, 18 мая 2020 года прекращено по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления). Принятое решение проверено надзирающим органом и не отменено", — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело возбуждалось из-за подозрений, что основатели Nginx Игорь Сысоев (бывший системный администратор и программист "Рамблера") и Максим Коновалов (бывший главный технический директор "Рамблера") нарушили интеллектуальные права своего бывшего работодателя.

Как заявлял "Рамблер", возможное нарушение менеджмент компании заподозрил еще в 2015 году. Тогда же был заключен договор, по которому холдинг A&NN (сейчас называется Lynwood) получил права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали необходимые документы и подали их в российскую полицию, которая и возбудила уголовное дело.

Однако после общественного резонанса Lynwood по поручению "Рамблера" попросил МВД России закрыть уголовное дело. Ситуацию в случае необходимости решено разбирать через гражданско-правовые механизмы.