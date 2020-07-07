МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила голландской Yandex N.V. приобрести долю в "Яндекс.Маркете", говорится в материалах ведомства.

"Яндекс" и Сбербанк в конце июня объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает у банка 45% в "Яндекс.Маркете" за 42 миллиарда рублей, а крупнейший банк страны у "Яндекса" — блокпакет (25% плюс 1 рубль) в "Яндекс.Деньгах" по предварительной цене в 2,4 миллиарда рублей. Стороны ожидали закрытия сделки в третьем квартале. "Яндекс" в связи с этим указывал, что часть сделки, касающаяся "Яндекс.Маркета", требует согласования ФАС.

"ФАС России рассмотрела ходатайство публичной компании с ограниченной ответственностью Yandex N.V…. о получении предварительного согласия на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет"… поданное 25.06.2020… и установила, что сделка, заявленная в указанном ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

"Яндекс" оперативно прокомментировал. "Мы благодарны ФАС за оперативно принятое решение", – заявили в пресс-службе компании.