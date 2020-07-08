МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Актуальным вызовом для всех экономик мира является кража конфиденциальных данных, в связи с этим Россия уделяет особое внимание совершенствованию средств их защиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Еще одним вызовом современности, актуальным для всех экономик мира, является кража конфиденциальных данных. В этой связи мы уделяем особое внимание совершенствованию защиты данных", — сказал Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.

Он добавил, что в России создана единая государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак, к которой подключены информационные системы государственных органов, а также введены строгие протоколы, чтобы защитить каналы подключения школ и других социальных учреждений к интернету. Кроме этого, создаются безопасные сети для подключения учреждений в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты.