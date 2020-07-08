МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" запустил пилотный проект по внедрению Единой биометрической системы для бесконтактного прохода сотрудников в здание правительственного комплекса в "Москва-Сити", говорится в сообщении компании.

Уточняется, что "Ростелеком" оснастил восемь турникетов, через которые сотрудники входят и выходят из здания, системами контроля и управления доступом (СКУД) с функцией биометрии. "Сотрудник подходит к турникету, где установлен биометрический терминал, смотрит в камеру, в это время биометрическая система идентифицирует человека по лицу и передает сигнал в СКУД, которая разрешает проход. Вся процедура до открытия турникета занимает не более трех секунд", — говорится в сообщении.

Для того чтобы пройти в здание по биометрии, сотрудникам министерств необходимо заранее сдать биометрические образцы в одном из 13,5 тысячи отделений 236 банков. После этого им будут доступны как бесконтактный проход в здание по биометрии, так и все услуги с использованием Единой биометрической системы.

При этом гости правительственного здания должны будут дополнительно обратиться в бюро пропусков, где создается локальная база данных только для прохода в здание. В будущем СКУД с функцией биометрии будет применяться для входа в помещения ограниченного доступа, а также для прохода посетителей "Башни министерств".

"Биометрия постепенно становится настоящим проводником в удобные и безопасные цифровые городские сервисы. Сегодня она открывает уже не только доступ к финансовым услугам, но и двери. Компания организовала систему контроля доступа в здание с использованием данных единой биометрической системы. Такая система распознавания лиц повышает безопасность всего комплекса, а главное, позволяет снизить количество социальных контактов, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции", — приводятся в сообщении слова директора по цифровой идентичности "Ростелекома" Ивана Берова.

Единая биометрическая система — цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности. "Ростелеком" является оператором системы.