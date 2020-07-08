МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ предлагает подключить соцсети и рекрутинговые сайты к участию в эксперименте по идентификации пользователей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства.

В начале Минкомсвязь представила проект постановления о проведении с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года эксперимента по идентификации пользователей агрегаторов информации о товарах (услугах) через ЕСИА при использовании ими этих ресурсов в целях совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества и иных юридически значимых действий.

В обновленном проекте предлагается добавить к участию в эксперименте соцсети и рекрутинговые сайты. "Провести с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации …" пользователей социальных сетей в сети "Интернет", а также потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), иных сторон договоров при использовании ими агрегаторов информации о товарах (услугах), информационных ресурсов поиска сотрудников и работы, в целях совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества, совершения юридически значимых действий в целях трудоустройства и иных юридически значимых действий…", — говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, интернет-сервисы могут присоединиться к участию в эксперименте добровольно по согласованию с Минкомсвязью. Присоединившимся к эксперименту рекомендовано обеспечить готовность своих информационных систем к взаимодействию с ЕСИА. Со стороны государства участниками эксперимента станут Минкомсвязь, Минэкономразвития, МВД, Минпромторг, Минтранс, Минстрой, ФСБ и Росреестр.

"Целью эксперимента является обеспечение достоверной идентификации и аутентификации пользователей социальных сетей, повышение эффективности дистанционного взаимодействия пользователей агрегаторов между собой с целью совершения сделок купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества, совершения юридически значимых действий в целях трудоустройства и иных юридически значимых действий… посредством использования ЕСИА", — говорится в документе.