МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость акций сервиса микроблогов Twitter растет в среду вечером на 12%, ранее компания объявила о поиске сотрудников для платформы подписки Gryphon, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.01 мск акции Twitter дорожали на 12,06%, до 36,97 доллара за акцию.

Ранее на сайте соцсети появилось объявление о поиске сотрудников для платформы Gryphon. "Мы строим платформу подписки, которая может быть использована другими командами в будущем… Gryphon — это команда веб-инженеров, которые тесно сотрудничают с командами Payments и Twitter.com", — сообщила компания.

Удорожание акций может также поддерживаться новостями по TikTok, сообщает телеканал CNBC. Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил слова госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. По мнению аналитиков Morgan Stanley, которых цитирует телеканал, такая возможность может оказать поддержку конкурентам, таким как Snapchat и Facebook.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. По состоянию на конец 2019 года штат компании составлял более 4,8 тысячи человек.