МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Чтобы не потерять свои деньги, совершая покупки онлайн, необходимо все приобретения делать у крупных известных магазинов или производителей. Также не стоит доверять заверениям некоторых онлайн-продавцов, о том, что возврат или обмен товара невозможен, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Сейчас достаточно много мошенников создают сайты магазинов с целью получения денег с покупателей (которые в результате остаются и без покупок, и без средств). Прежде чем оплатить покупки, стоит внимательно почитать отзывы клиентов, а также поинтересоваться, есть ли офис у такого магазина и контакты, куда можно обратиться с претензией, добавил он.

По мнению эксперта, покупателя должно насторожить предложение магазина сделать перевод частному лицу – все магазины, в том числе онлайн-площадки, обязаны проводить все платежи от клиентов через кассу, а покупателю высылать чек на электронную почту.

Также нужно следить, чтобы все операции со вводом номера и CVV/CVC-кода карты осуществлялись при защищенном соединении — когда адрес сайта меняется с обычного соединения http на защищенное https. И ни в коем случае нельзя вводить PIN-код карты – его могут требовать только мошенники, предупредил Мясоедов.

"Чтобы не потерять на разнице курсов валют при заказе товаров в зарубежных интернет-магазинах, лучше заводить карту для таких оплат в валюте магазина (доллары, евро и т.д.). При покупках на площадке-агрегаторе или интернет-аукционе, где работает множество магазинов, действует собственная система защиты покупок — в этом случае деньги возвращает сама площадка. Когда платите в зарубежном магазине через PayPal, ваши деньги страхует ещё и эта платёжная система", — отметил эксперт.

В любом случае, не стоит доверять заверениям некоторых онлайн-продавцов, что возврат или обмен товара невозможен. Отношения между покупателем и интернет-магазином регулируются Законом о защите прав потребителей. “Если покупку доставил курьер, покупатель имеет полное право ее проверить и отказаться, и не платить. В случае если оплата уже прошла на сайте, покупатель имеет право обменять товар или вернуть деньги. В такой ситуации онлайн-магазин должен перечислить средства на карту. Исключением (когда товар не подлежит возврату и обмену) являются продукты питания, лекарства, косметика, товары по гарантии, но зачастую продавцы идут навстречу покупателю и производят обмен”, — заключил Мясоедов.