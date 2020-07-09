Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Корейский производитель смартфонов Samsungхочет отказаться от комплектации своих телефонов зарядными адаптерами, пишет ETNews.
Речь идет о некоторых комплектах смартфонов южнокорейской компании.
Как стало известно изданию, разработчики компании аргументируют это решение намерением сократить расходы на производство и логистику.
Еще один фактор — забота об экологии: тысячи тонн исправных адаптеров каждый год отправляются в мусор за ненадобностью.
Зарядных устройств в комплекте могут лишиться в первую очередь флагманские смартфоны, которые выходят в линейках Galaxy S, Galaxy Note, и, возможно, Galaxy Fold/Flip.
Останутся ли в коробках с новыми устройствами Samsung другие аксессуары — пока неизвестно.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831747127.html