МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратит внутренние переводы в России, пользователям будут доступны только международные платежи, говорится в сообщении на сайте компании.

"Мы будем поддерживать только международные платежи: вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России", — сказано в сообщении.

Компания уточняет, что данные изменения вступают в силу с 31 июля.

Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе", вступивших в силу в начале июля. Теперь операторы оборота электронных денежных средств и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача указанной информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.