КАЗАНЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня действует ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд. Многим это не нравится. Но это условие будет распространяться на IT-закупки компаний с государственным участием, а также на их дочерние структуры. Они будут должны подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений, и их будет рассматривать правительственная комиссия по цифровому развитию", — заявил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

Премьер отметил, что это позволит активизировать спрос на российские программные продукты.

Кроме того, в презентации премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которую он продемонстрировал в ходе выступления на панельной дискуссии с участием IT-отрасли говорится о том, что госорганы и госкомпании до 2021 года должны согласовать планы замещения используемого иностранного ПО на отечественное.

"Госорганы и госкомпании должны до 1 января 2021 года согласовать планы замещения используемого иностранного лицензионного ПО до 2024 года",-говорится в презентации.

Правительство России подготовило программу развития IT-отрасли, которая включает в том числе особый налоговый режим и стимулирование спроса, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Правительством подготовлена программа развития отрасли, которая включает шесть основных направлений государственной политики или государственной поддержки. Первое — это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, к которому многие стремились", — заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

Премьер назвал и остальные предусмотренные программой направления: это стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие государственно-частного партнёрства, а также расширение кадровой базы IT-отрасли.

Также стало известно, что Правительство России подготовило программу развития IT-отрасли, которая включает в том числе особый налоговый режим и стимулирование спроса.

"Правительством подготовлена программа развития отрасли, которая включает шесть основных направлений государственной политики или государственной поддержки. Первое — это, конечно, новый налоговый режим, о котором многие из вас просили, к которому многие стремились", — заявил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

Премьер назвал и остальные предусмотренные программой направления: это стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие государственно-частного партнёрства, а также расширение кадровой базы IT-отрасли.

Михаил Мишустин отметил, что Россия не может позволить себе быть "ведомой" в сфере IT-технологий, выбора нет — надо быть лидерами в этой области.

"Уже очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой такой — цифровой, если хотите — зависимости. Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора: мы должны идти вперед и, конечно, быть в этом смысле лидерами", — сказал Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.