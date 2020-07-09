КАЗАНЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Налоговые льготы для IT-отрасли будут распространены на дизайн-центры в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии в Татарстане премьер упомянул о проводимом сейчас "налоговом маневре" для российских IT-компаний: ставка страховых взносов будет уменьшена практически вдвое — с 14% до 7,6%. Это, по словам главы кабмина, позволит снизить издержки и повысить конкурентоспособность компаний на глобальном рынке.

"Налог на прибыль для таких компаний будет, соответственно, уменьшен с 20% до 3%. И данную льготу тоже планируется распространить — сегодня мы это решение приняли — на дизайн-центры в сфере микроэлектроники и радиоэлектроники", — сообщил Мишустин.

Он выразил надежду, что это сделает российскую юрисдикцию более привлекательной для компаний, успешно работающих на мировом IT-рынке.

"Льготы будут предоставлены российским компаниям, 90% доходов которых поступают от реализации программного обеспечения и услуг по его разработке и поддержке, а также, конечно, облачных сервисов", — добавил глава правительства.

При этом, уточнил Мишустин, существующая льгота по освобождению НДС будет распространяться на реализацию прав на использование программных продуктов, которые будут включены в специальный реестр программного обеспечения, в том числе по облачной модели в режиме SaaS.