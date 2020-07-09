ИННОПОЛИС (Татарстан), 9 июл — ПРАЙМ. Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию принять участие в борьбе против налога в 30%, который взимают американские компании Google и Apple с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов. Такое заявление он сделал на панельной дискуссии с представителями IT-индустрии с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам Перекопского, в Восточной Европе и в России целая армия талантливых программистов, однако данный налог мешает разработчикам в полной мере раскрыть свой потенциал, особенно это касается разработчиков мобильных приложений В2С (для взаимодействия с конечным потребителем).

"Мы обсуждаем налоговые льготы, снижение налога на прибыль до 3%. Да, действительно, в России эти компании будут платить 3%, при этом 30% они будут отдавать американским компаниям, причем частным компаниям. Сейчас в Европе идут активные обсуждения на эту тему, мы в них тоже принимаем участие, идут антимонопольные расследования. Мы хотели бы призвать Россию принять участие в таком прогрессивном движении, потому что, как нам кажется, это серьезный сдерживающий фактор всей IT-индустрии в целом в мире и, в частности, конечно, в Восточной Европе и в России", — сказал Перекопский.

В конце июня основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Google и Apple за высокий налог с продаж цифровой продукции, заявив, что из-за него пользователи платят больше, а стартапы и целые отрасли разрушаются. Он напомнил, что до появления магазинов приложений разработчики не платили никаких налогов Microsoft за возможность установки их разработок на устройствах с операционной системой Windows.