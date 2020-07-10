МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" стал сотрудником пермского многофункционального центра "Мои документы", он самостоятельно принимает документы и заносит данные в информационную систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Человекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot, начал работу в пермском многофункциональном центре "Мои документы". Это первый в России случай, когда робот-двойник человека заменяет специалиста по оказанию госуслуг", — говорится в сообщении.

Робот может копировать эмоции человека: двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. В целом, он может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Внешность робота создана нейросетью: на основе анализа внешности нескольких тысяч российских женщин был создан обобщенный образ — девушка с русыми волосами и карими глазами. Специалисты Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

"Наша сверхзадача — сломать барьер человеко-машинного взаимодействия. Полгода назад мы получили научное подтверждение нашей гипотезы: тогда в России впервые провели исследование социальных установок относительно роботов — как раз в условиях МФЦ. Результаты удивили даже нас: оказалось, что наиболее положительную оценку клиентов МФЦ получил роботизированный человек. То есть идеальная формула оказания услуг — внешность человека плюс общение по скрипту робота", — отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Робот самостоятельно принимает посетителей МФЦ: когда клиент подходит к свободному окну, его встречает автоматизированный специалист. Робот сканирует документы (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, нотариальные доверенности), затем на основании типа документа формирует заявление. Посетитель подписывает заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте "Балтимор-Вашингтон", Дубай Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.