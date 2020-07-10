МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

"В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы. Подобные попытки пресекаются банком", — говорится в сообщении.

Банк указывает, что еще этой весной не фиксировал подобной активности. "Это новый тренд, и клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, нужно проявлять большую бдительность. Банк напоминает о необходимости соблюдения базовых правил безопасности, которые помогут предотвратить такие случаи", — отметил руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ Роман Синенко.