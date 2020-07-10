Huawei презентовала в России флагманский смартфон за 100 тысяч рублей
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Китайский гигант Huawei представил на российском рынке новый флагманский смартфон P40 Pro+.Цена гаджета будет составлять 100 тысяч рублей.
Новинка оснащена OLED-экраном и камерой с пятью объективами.
Новое устройство получило дисплей в 6,58-дюйма, его разрешение — 2640х1200 пикселей с частотой обновления экрана 90 герц. Встроен дактилоскопический сенсор.
Создатели оснастили новый Huawei P40 Pro+ процессором Kirin 990 5G со встроенным модемом 5G. Оперативная память — 8 гигабайт, встроенная — 512 гигабайт.
Смартфон получил поддержку Wi-Fi 6+, она обеспечивает беспроводной интернет со скоростью передачи данных до 2400 мегабит в секунду.
По задней стенке флагмана расположена камера Leica с объективами разрешением 50, 8, 8 и 40 мегапикселей и 3D-сенсором.
Широкоформатный объектив поддерживает новейшую технологию SedecimPixel, которая увеличивает чувствительность камеры до ISO 51 200.
На камере объектив SuperZoom обеспечивает десятикратное оптическое и стократное цифровое увеличение. У фронтальной камеры — 32 мегапикселя.
На смартфоне предустановлен магазин приложений AppGallery.
Что касается заряда, то устройство получило аккумулятор емкостью 4200 миллиампер-часов. Оно поддерживает быстрый заряд мощностью 40 ватт.
С 13 июля можно оформить предзаказ на модель на сайте Huawei либо в магазинах партнеров.
Цена Huawei P40 Pro+ — 100 тысяч рублей.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200710/831752674.html