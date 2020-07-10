МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Китайский гигант Huawei представил на российском рынке новый флагманский смартфон P40 Pro+.Цена гаджета будет составлять 100 тысяч рублей.

Новинка оснащена OLED-экраном и камерой с пятью объективами.

Новое устройство получило дисплей в 6,58-дюйма, его разрешение — 2640х1200 пикселей с частотой обновления экрана 90 герц. Встроен дактилоскопический сенсор.

Создатели оснастили новый Huawei P40 Pro+ процессором Kirin 990 5G со встроенным модемом 5G. Оперативная память — 8 гигабайт, встроенная — 512 гигабайт.

Смартфон получил поддержку Wi-Fi 6+, она обеспечивает беспроводной интернет со скоростью передачи данных до 2400 мегабит в секунду.

По задней стенке флагмана расположена камера Leica с объективами разрешением 50, 8, 8 и 40 мегапикселей и 3D-сенсором.

Широкоформатный объектив поддерживает новейшую технологию SedecimPixel, которая увеличивает чувствительность камеры до ISO 51 200.

На камере объектив SuperZoom обеспечивает десятикратное оптическое и стократное цифровое увеличение. У фронтальной камеры — 32 мегапикселя.

На смартфоне предустановлен магазин приложений AppGallery.

Что касается заряда, то устройство получило аккумулятор емкостью 4200 миллиампер-часов. Оно поддерживает быстрый заряд мощностью 40 ватт.

С 13 июля можно оформить предзаказ на модель на сайте Huawei либо в магазинах партнеров.

Цена Huawei P40 Pro+ — 100 тысяч рублей.