МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Пользователи сотовых операторов "Мегафон" и Yota в России столкнулись с проблемами в работе сети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои у "Мегафон" начались около 08.50 мск, а у Yota — 8.29 мск. Наибольшее количество неполадок в работе операторов зафиксировано в ряде регионов России.

При этом, по данным Downdetector, большинство пользователей "Мегафона" (48%) испытывают проблемы с доступом в интернет, 43% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, еще 7% — на сбой всех сервисов.

Пользователи Yota в основном испытывают проблемы с подключением к интернету (93%) и при попытке доступа к веб-сайту (6%).