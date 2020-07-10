МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.

Эта компания разработала популярный игровой движок Unreal Engine и сверхуспешной мультиплеерной игрой Fortnite.

Этими вложениями Sony приобретает миноритарную долю в Epic Games, порядка 1,4%.

Вся Epic Games сейчас оценивается в почти $18 млрд.

Epic Games при этом подтвердает, что сохранит за собой право публиковать игры на самых разных платформах по своему усмотрению, вне зависимости позиции Sony.

Сейчас Sony работает над запуском игровой консоли следующего поколения Sony PlayStation 5, который намечен на конец текущего 2020 года.

А Epic Games продемонстрировала рабочую версию новейшего движка Unreal Engine 5, который установят на PS5.