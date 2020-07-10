МОСКВА, 10 июл ПРАЙМ. Кремль приветствует участие команды Telegram в дискуссиях по развитию приоритетной для властей РФ IT-отрасли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В четверг в Татарстане прошла панельная дискуссия с представителями IT-индустрии с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В рамках сессии вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию принять участие в борьбе против налога в 30%, который взимают американские компании Google и Apple с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.

"Мы знаем, что сейчас Telegram в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории РФ, мы рады этому. Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, отмечают ли в Кремле тенденцию по развитию и улучшению отношений между властью и командой Telegram, а также о том, что послужило отправной точкой для развития этих отношений.

"Развитие области IT является также одним из приоритетов для президента России, вы знаете, целый перечень поручений, который был совсем недавно им подписан, и, конечно, это одна из приоритетнейших отраслей, и, когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем", — добавил Песков.

Ранее в июне Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем у многих пользователей Telegram продолжал работать.