МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Facebook работает над устранением неисправности в Facebook iOS SDK (комплект для разработки ПО для интеграции веб-сайта или приложения с Facebook), которая повлекла сбои в работе сторонних сервисов на устройствах на iOS — например, TikTok, Viber, "Яндекса", сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook.

Ранее в пятницу пользователи по всему миру начали сообщать о сбоях в работе многих приложений на iOS. Сбой затронул пользователей TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, Viber, некоторые сервисы "Яндекса" и множество сервисов других компаний во всем мире.

"Мы знаем, что некоторые приложения оказались затронуты неисправностью в нашем Facebook iOS SDK. Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему", — сказал представитель компании Facebook.