МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Facebook устранил неисправность в Facebook iOS SDK (комплект для разработки ПО для интеграции веб-сайта или приложения с Facebook), которая повлекла сбои в работе сторонних сервисов на устройствах на iOS в мире, сообщили РИА Новости в Facebook.

Ранее в пятницу пользователи по всему миру начали сообщать о сбоях в работе многих приложений на iOS. Сбой затронул пользователей TikTok, Spotify, Pinterest, Tinder, Viber, некоторые сервисы "Яндекса" и множество сервисов других компаний во всем мире. "Яндекс" в своем Telegram-канале сообщал, что сбои вызваны неполадками на стороне Facebook SDK, которое используется во множестве приложений для авторизации пользователей.

"Ранее сегодня изменения в коде привели к сбоям в работе некоторых iOS приложений, использующих Facebook SDK. Мы быстро обнаружили и устранили неисправность. Приносим извинения за доставленные неудобства", — сказал представитель компании Facebook.