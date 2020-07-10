МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минфин по поручению президента Владимира Путина подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли и направил законопроект в правительство, говорится в сообщении министерства.

"Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%, причем на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки 20%", — говорится в сообщении.

Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг.

Минфин разрабатывает поправки, согласно которым от НДС будут освобождаться продажи только российского ПО.

"Одновременно пересматривается порядок освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость. С учетом предлагаемых поправок освобождаться от налога будет реализация исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволит повысить адресность предоставления льготы", — говорится в сообщении.

Минфин также готовит механизмы дополнительного стимулирования IT-отрасли, в том числе прямой поддержки компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов.

"Сейчас также идет подготовка механизмов дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП партнерства и кадрового потенциала в этой отрасли", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе для компаний сферы информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.