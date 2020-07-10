МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Компания Amazon попросила своих сотрудников удалить китайское приложение TikTok со своих мобильных телефонов, сославшись на риски, связанные с безопасностью, пишет издание New York Times со ссылкой на внутреннее письмо, отправленное сотрудникам в пятницу.

В электронном письме, которое было получено газетой, руководство Amazon пишет, что сотрудники должны удалить приложение с любых устройств, которые "получают доступ к электронной почте Amazon". Как отмечается в сообщении, сотрудники должны были удалить приложение к пятнице, чтобы получить мобильный доступ к электронной почте Amazon.

При этом сотрудники компании по-прежнему смогут просматривать видео из TikTok через браузер своего ноутбука.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Отвечая на вопрос о том, порекомендовал ли бы он устанавливать на телефонах TikTok, Помпео заявил, что посоветовал бы использовать это приложение только в случае, если люди хотят, чтобы их личные данные оказались "в руках Коммунистической партии Китая".

TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.